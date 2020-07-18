TFF 1. Lig: Akhisarspor 3-4 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Akhisarspor, sahasında Keçiörengücü'ne 4-3 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Cem (2), Abdulkadir ve Soner'den gelirken, ev sahibi takımın gollerini Vrsajevic, Hadzic ve Bertuğ kaydetti.
TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Akhisarspor ile Keçiörengücü, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 16 ve 32. dakikalarda Cem Ekinci, 39. dakikada Abdulkadir Korkut ve 53. dakikada Soner Gönül'ün attığı gollerle 4-3 mağlup etti.
Ev sahibi takımın golleri ise 46. dakikada Avdja Vrsajevic, 62. dakikada Irfan Hadzic ve 83. dakikada Bertuğ Bayar'dan geldi. Öte yandan ev sahibi takımda Ergin Keleş, 43. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Akhisarspor bu sonuçla ligi 57 puanla 4. sırada tamamlayarak play-offa kaldı. Keçiörengücü ise ligi 50 puanla 8. sırada tamamladı.
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