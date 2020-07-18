B.B. Erzurumspor 4-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 34. haftasında B.B. Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. B.B. Erzurumspor mutlak 3 puan almak amacıyla çıktığı mücadeleyi 4-1 kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

TFF 1. Lig'de Hatayspor'un ardından Süper Lig'e direkt çıkan ikinci takım da belli oldu. Son haftaya rakiplerinin önünde 2. sırada giren BŞB Erzurumspor, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u evinde 4-1 mağlup ederek Süper Lig biletini kaptı.

Dadaşlara Süper Lig vizesini getiren golleri 7'de ve 81'de Emrah Başsan, 30'da Hamroun (pen.) ve 87'de Sissoko kaydetti. Ümraniye'nin tek sayısı 56'da Muhammed'den geldi.

Erzurumspor bu sonuçla ligi şampiyon Hatayspor'un ardından 62 puanla ikinci sırada tamamladı.

DİĞER