18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Fatih Karagümrük 3-0 Adanaspor l MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük Play-off'ta
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

TFF 1. Lig 34. ve son hafta karşılaşmasında , sahasında ’u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi, adını Süper Lig'in son bileti için play-off mücadelesi verecek takımlar arasına yazdırdı.

'u 3-0 yenen , TFF 1. Lig'de Play-off'a kalan son takım oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Innocent Emeghara, 75. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo attı.

Böylece TFF 1. Lig'de Play-off'a kalan 4 takım sırasıyla; Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor oldu.

Erzurumspor Süper Lig'de

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