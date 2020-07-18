TFF 1. Lig 34. ve son hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbul temsilcisi, adını Süper Lig'in son bileti için play-off mücadelesi verecek takımlar arasına yazdırdı.

Adanaspor'u 3-0 yenen Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de Play-off'a kalan son takım oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Innocent Emeghara, 75. dakikada Ramazan Civelek ve 81. dakikada Erik Sabo attı.

Böylece TFF 1. Lig'de Play-off'a kalan 4 takım sırasıyla; Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor oldu.

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