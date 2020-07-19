Osmanlıspor küme düştü

TFF 1.Lig'de küme düşen son ekip Osmanlıspor oldu. Kendi evinde Balıkesirspor'u 4-3 yenen Başkent ekibi, 15. Boluspor'un Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenmesiyle küme düştü.

TFF 1. Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor oldu. Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden son takım Osmanlıspor oldu.



Ligin son haftasında Boluspor ile birlikte ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor, Balıkesirspor karşısında 4-3 galip gelmesine rağmen Boluspor'un, Eskişehirspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'e veda etti.



Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de play-off oynayan Osmanlıspor, bu sezon yaşadığı zorluklar nedeniyle alt sıralardan kurtulamadı ve Eskişehirspor ile Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden üçüncü takım oldu.

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