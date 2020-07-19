19 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Osmanlıspor küme düştü

TFF 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

1.Lig'de küme düşen son ekip Osmanlıspor oldu. Kendi evinde 'u 4-3 yenen Başkent ekibi, 15. 'un 'u deplasmanda 3-0 yenmesiyle küme düştü.

1. Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor oldu. ve Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden son takım Osmanlıspor oldu.

Ligin son haftasında ile birlikte ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor, karşısında 4-3 galip gelmesine rağmen Boluspor'un, Eskişehirspor deplasmanında kazanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'e veda etti.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de play-off oynayan Osmanlıspor, bu sezon yaşadığı zorluklar nedeniyle alt sıralardan kurtulamadı ve Eskişehirspor ile Adanaspor'un ardından TFF 1. Lig'e veda eden üçüncü takım oldu.

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