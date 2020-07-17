17 Temmuz 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Osmanlıspor'da 1 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Osmanlıspor test sonuçlarını açıkladı! 1 kişide...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını testleri kulüpler tarafından her hafta yapılıyor. yapılan corona virüsü testinin sonucunu açıkladı. 1 kişinin testi pozitif çıktı.

tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2020 - Cuma (bugün) Batıkent Tesisleri'mizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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