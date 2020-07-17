Osmanlıspor'da 1 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını testleri kulüpler tarafından her hafta yapılıyor. Osmanlıspor yapılan corona virüsü testinin sonucunu açıkladı. 1 kişinin testi pozitif çıktı.

Osmanlıspor tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2020 - Cuma (bugün) Batıkent Tesisleri'mizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Covid-19 pozitif sonuç tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreci ile ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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