12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Altınordu, karşılaşmadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde 14. sırada yer alan ile 10. sırada yer alan karşı karşıya geldi. Altınordu maça hızlı başladı. 2. dakikada Yasin Ozan topu ağlara gönderdi. 13. dakikada Atakan Üner skoru 2-0'a getirdi. Giresunspor'da Mehmet Güven 42. dakikada ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. İkinci yarıya da hızlı başlayan İzmir ekibi Hüsamettin Yener'in 62. dakikada attığı gol ile sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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