Altınordu 3-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, sahasında Giresunspor'u ağırladı. Altınordu, karşılaşmadan 3-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde 14. sırada yer alan Altınordu ile 10. sırada yer alan Giresunspor karşı karşıya geldi. Altınordu maça hızlı başladı. 2. dakikada Yasin Ozan topu ağlara gönderdi. 13. dakikada Atakan Üner skoru 2-0'a getirdi. Giresunspor'da Mehmet Güven 42. dakikada ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. İkinci yarıya da hızlı başlayan İzmir ekibi Hüsamettin Yener'in 62. dakikada attığı gol ile sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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