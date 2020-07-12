12 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Boluspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

Akhisar tek golle kazandı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi Manisa ekibi 1-0 kazandı ve son haftalar öncesinde play-off'a kalmayı garantiledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında sahasında ile karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Akhisarspor 5. dakikada Cocalic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Boluspor 30 puanda kalırken, Akhisarspor ise 57 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Cocalic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lokac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Emir Halilovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla kornere yolladı.

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