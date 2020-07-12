TFF 1. Lig: Boluspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Boluspor sahasında Akhisarspor'u ağırladı. Mücadeleyi Manisa ekibi 1-0 kazandı ve son haftalar öncesinde play-off'a kalmayı garantiledi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor sahasında Akhisarspor ile karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan Akhisarspor 5. dakikada Cocalic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Boluspor 30 puanda kalırken, Akhisarspor ise 57 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Cocalic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Lokac meşin yuvarlağı kornere çeldi.
84. dakikada Emir Halilovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı yumruklarıyla kornere yolladı.
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