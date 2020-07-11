11 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Balıkesirspor 2-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Balıkesir rahat kazandı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'in 33. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 14. dakikada Emir Dede'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekipte 68. dakikada Aly Malle sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Müsabakada başka gol olmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Balıkehirspor puanını 38'e çıkartırken, Eskişehirspor ise 12 puanda kaldı.

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