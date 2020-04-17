17 Nisan 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Kubilay’dan mesaj

Kubilay’dan mesaj
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

'un maestrosu İlyas Kubilay Yavuz, geleceğini kulübe emanet etmek istiyor.

'un maestrosu İlyas Kubilay Yavuz, geleceğini kulübe emanet etmek istiyor. 1 yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Burada gayet mutluyum. Planlar arasında yer alıyorsam seve seve sözleşme uzatmaya hazırım" dedi. 2 yıldır Samsun forması giyen İlyas, bu sezon 25 maçta 7 gol, 4 asiste oynadı.
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