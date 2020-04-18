Yılmaz Vural: Haziranda başlayacak
Akhisar'ın hocası Yılmaz Vural A Haber'e konuştu. Tecrübeli hoca, “Bize gelen duyum maçların haziranın ilk haftasında başlayacağı yönünde” açıklamasını yaptı. Vural, takımın 4 haftada hazır olacağını da kaydetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, takımın durumu ve ligin geleceğiyle ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Oyunculara 1 Mayıs'a kadar kendi motorik özelliklerini kaybetmemeleri adına bireysel antrenman programı gönderdiğini kaydeden Vural, ligin geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF'nin 1 Mayıs'ta yapacağı toplantıyı beklediklerini kaydeden usta hoca, "Bize bilgi verilmesini bekliyoruz. Bize gelen duyum şu; haziranın ilk haftası maçların başlayacağı yönünde. Bu da 4 haftalık bir zaman veriyor kulüplere" dedi.
DEVLETİMİZE TEŞEKKÜRLER
Dört haftalık sürecin kendilerine yeteceğini kaydeden Vural, "Ligde 6 tane final maçı oynayacağız. Hepsini kazanmak zorundayız. Futbolcular 'uzaklaştık' diyor. Ama verilen programı uygularlarsa dört hafta bize yeter. Bizim avantajımız şu ki takımımız oldukça tecrübeli. 28 kişilik bir takımız. 6'şarlı gruplar yaptık. Çocuklar çalışma konusunda çok bilinçli" ifadelerini kullandı. Futbolun bir eğlence olduğunu kaydeden usta çalıştırıcı, "Sorunların olduğu yerde kimse eğlenmeyi düşünmez. Önce sağlık. Evimizde kalalım sağlıklı kalalım. Devletimize teşekkür ediyoruz. Halkımızın da bu konuda ciddiyeti kavradıktan sonra gerekenleri yaptığını görüyoruz. Maçlar için toplantıdan çıkacak kararı bekliyoruz" diye konuştu.
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