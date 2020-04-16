16 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Paralarımız ödenmeli

Paralarımız ödenmeli
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

1. ekibi Ümraniyespor'da kulüp başkanı Tarık Aksar yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu.

1. ekibi Ümraniyespor'da kulüp başkanı Tarık Aksar yayıncı kuruluşa çağrıda bulundu. Futbolcuların paralarını ödemeleri için yayıncı kuruluştan paralarını almaları gerektiğini söyleyen Aksar, "Yayıncı kuruluş dekoderlerden paraları topluyor bizim paramızı da vermeliler. Bizim de bu paraya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı
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