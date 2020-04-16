16 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Sabrın sonu Yusuf

Sabrın sonu Yusuf
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Altınordu'da profesyonel olan stoper Yusuf Yalçın Arslan, A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kaptı.

Altınordu'da profesyonel olan stoper Yusuf Yalçın Arslan, A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kaptı. 2015'te henüz 17 yaşında A takıma giren Yusuf, bu sezon 14 lig, 4 kupa maçında oynadı. Savunma oyuncusu, bu maçların son ikisinde ilk 11'de forma giymeyi başardı.
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