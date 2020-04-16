Sabrın sonu Yusuf

Altınordu'da profesyonel olan stoper Yusuf Yalçın Arslan, A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kaptı.

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Altınordu'daprofesyonel olan stoper Yusuf Yalçın Arslan, A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kaptı. 2015'te henüz 17 yaşında A takıma giren Yusuf, bu sezon 14 lig, 4 kupa maçında oynadı. Savunma oyuncusu, bu maçların son ikisinde ilk 11'de forma giymeyi başardı.