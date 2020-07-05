05 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Hatayspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Hatayspor Süper Lig aşkına!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 32. haftasında lider , sahasında 'nü 90+4. dakikada 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

'in 32. haftasında 57 puanla lider konumda olan evinde 'nü konuk etti. Ligde geçen hafta deplasmanda 'a 1-0 yenilen Hatayspor, bu mağlubiyeti Keçiörengücü karşısında telafi etti. Ev sahibi ekip 90+4. dakikada 'in attığı golle 3 puana uzandı ve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Hatayspor puanını 60'a yükseltirken, Keçiörengücü ise 44 puanda kaldı.

Hatayspor önümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak. Keçiörengücü ise sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.


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