TFF 1. Lig: Hatayspor 1-0 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında lider Hatayspor, sahasında Keçiörengücü'nü 90+4. dakikada Soner Örnek'in attığı golle 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında 57 puanla lider konumda olan Hatayspor evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Ligde geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilen Hatayspor, bu mağlubiyeti Keçiörengücü karşısında telafi etti. Ev sahibi ekip 90+4. dakikada Soner Örnek'in attığı golle 3 puana uzandı ve Süper Lig yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Hatayspor puanını 60'a yükseltirken, Keçiörengücü ise 44 puanda kaldı.

Hatayspor önümüzdeki hafta Adanaspor deplasmanına çıkacak. Keçiörengücü ise sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.





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