Adana Demirspor 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki Adana Demirspor sahasında Altay'ı konuk etti. İlk yarısını 1-0 önde kapatan mavi şimşekler, ikinci yarısını 10 kişi tamamladığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TFF 1. Lig'de son haftalara girilirken haftanın maçında Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarının son anlarında Erkan Zengin'in ayağından gelen penaltı golü ile mavi şimşekler devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya oldukça etkili bir oyunla başlayan Altay önce 64. dakikada Erhan Kartal ardından 78. dakika Marco Paixao'nun golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmada son söz Adana Demirspor adına 79. dakika Hasan Kılıç söyledi ve mücadele 2-2 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 55, Altay ise 51 puana yükseldi.

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