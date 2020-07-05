05 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Giresunspor 0-2 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

B.B. Erzurumspor'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'de şampiyonluk yarışında bulunan B.B. , 32. haftada 'u 2-0 ile geçti. B.B. Erzurumspor maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

'in 32. haftasında ile BŞB karşı karşıya geldi. Dadaşlar kritik karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak Süper Lig yolunda önemli bir adım attı. Erzurum'a zaferi getiren golleri 1. dakikada Hamroun ile 41. dakikada Emrah Başsan kaydetti. Erzurumspor bu sonucun ardından puanını 56'ya yükseltirken, maç fazlasıyla ikinci sıraya tırmandı. 44 puanla 10. sırada yer alan Giresun'un ise bu sonuçla birlikte play-off şansı kalmadı.

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