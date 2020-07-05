05 Temmuz 2020, Pazar
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Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Osmanlıspor, kritik mücadele sonunda Ümraniyespor'u 3-2 yendi.
TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında Osmanlıspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Osmanlıspor 28. dakikada Doğukan Efe ile 1-0 öne geçti. Ümraniyespor Gislain Gimbert ile skoru 45+4'te skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Mertan Caner Öztürk 60. dakikada penaltıdan durumu 2-1'e getirdi. 72. dakikada Alaadin Okumuş kendi kalesine attı ve skor 3-1'e geldi. 87. dakikada Ümraniyespor Akabueze ile skoru 3-2'ye getirdi.
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