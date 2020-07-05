05 Temmuz 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor kritik 3 puanı 3 gol ile kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında 'u konuk etti. Osmanlıspor, kritik mücadele sonunda Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında sahasında 'u ağırladı. Osmanlıspor 28. dakikada Doğukan Efe ile 1-0 öne geçti. Ümraniyespor Gislain Gimbert ile skoru 45+4'te skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Mertan Caner Öztürk 60. dakikada penaltıdan durumu 2-1'e getirdi. 72. dakikada Alaadin Okumuş kendi kalesine attı ve skor 3-1'e geldi. 87. dakikada Ümraniyespor Akabueze ile skoru 3-2'ye getirdi.

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