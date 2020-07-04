Menemenspor 4-2 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Uzun süre berabere giden maçta son dakikalarda gelen goller ile Menemenspor, Adanaspor'u 4-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Heyecan dozu yüksek mücadelede tam 6 gol oldu. Menemenspor, 23.dakikada Selim Aydemir'in attığı golle beraberliği sağladı. Adanaspor 29. dakikada Roni ile beraberliği sağladı. 44. dakikada Ali Kaya penaltıdan Menemenspor'u öne geçiren ve ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. Adanaspor'da Canberk Dilaver 64. dakikada kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. Mbilla Etame 66. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Menemenspor 86. dakikada Ali Kaya ve 90+1'de Rıdvan Koçak'ın attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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