04 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor 4-2 Adanaspor | MAÇ SONUCU

Müthiş maçta tam 6 gol oldu!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 32. haftasında sahasında 'u konuk etti. Uzun süre berabere giden maçta son dakikalarda gelen goller ile Menemenspor, Adanaspor'u 4-2 mağlup etti.

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi. Heyecan dozu yüksek mücadelede tam 6 gol oldu. Menemenspor, 23.dakikada Selim Aydemir'in attığı golle beraberliği sağladı. Adanaspor 29. dakikada Roni ile beraberliği sağladı. 44. dakikada Ali Kaya penaltıdan Menemenspor'u öne geçiren ve ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. Adanaspor'da Canberk Dilaver 64. dakikada kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. Mbilla Etame 66. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Menemenspor 86. dakikada Ali Kaya ve 90+1'de Rıdvan Koçak'ın attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

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