Bursaspor 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor evinde Altınordu'yu konuk etti. Süper Lig'e çıkabilmek için çabalayan Bursaspor, İzmir temsilcisi Altınordu'yu 1-0 ile geçti

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Busaspor sahasında Altınordu'yu konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Tayfur Bingöl maçın 50. dakikasında kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. 69. dakikada Recep Aydın'ın asistinde Traore skoru 1-0'a getiren golü attı. Bursaspor bu sonuçla puanını 55'e çıkardı.

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