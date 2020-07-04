04 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor 1-0 Altınordu | MAÇ SONUCU

Bursaspor'dan kritik galibiyet!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

TFF 1. Lig'in 32. haftasında evinde 'yu konuk etti. 'e çıkabilmek için çabalayan Bursaspor, İzmir temsilcisi Altınordu'yu 1-0 ile geçti

TFF 1. Lig'in 32. haftasında 'e çıkmak için mücadele eden Busaspor sahasında 'yu konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Tayfur Bingöl maçın 50. dakikasında kırmızı kart ile oyunun dışında kaldı. 69. dakikada Recep Aydın'ın asistinde Traore skoru 1-0'a getiren golü attı. bu sonuçla puanını 55'e çıkardı.

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