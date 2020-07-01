TFF 1. Lig: Altay 3-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren goller Kerim Avcı, Pele (k.k.) ve Paixao'dan geldi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay ile Osmanlıspor, Altay Alsancak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi rakibini 15. dakikada Kerim Avcı. 32 dakikada Santiago Mele (k.k.) ve 47. dakikada Marcao Paixao'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayi galibiyetle kapattı.

Altay bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 24 puanla 16. sırada kaldı.

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