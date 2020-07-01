01 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Altay 3-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

Altay 3 puanı 3 golle aldı
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

'in 31. haftasında sahasında 'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren goller Kerim Avcı, Pele (k.k.) ve Paixao'dan geldi.

'in 31. haftasında ile , Altay Alsancak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi rakibini 15. dakikada Kerim Avcı. 32 dakikada Santiago Mele (k.k.) ve 47. dakikada Marcao Paixao'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek haftayi galibiyetle kapattı.

Altay bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Osmanlıspor ise 24 puanla 16. sırada kaldı.

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