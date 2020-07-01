01 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Boluspor 1-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Lider Hatayspor deplasmanda yara aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

TFF 1. Lig'in lideri , deplasmanda 'a konuk oldu. Lider Hatayspor, deplasmanda Mustafa Eskihellaç'ın 47. dakikada attığı gol ile sahadan mağlup ayrıldı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen lider , Bolu deplasmanında ummadığı bir yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar kümede kalma savaşı veren rakibine 1-0 mağlup olarak hayalini son 3 maça bıraktı. Kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet alan ev sahibi ekibin golünü 47. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti. Bolu'da Halilovic 60'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

ADANASPOR KÜME DÜŞTÜ!

bu sonucun ardından puanını 30'a yükseltip 16. Osmanlıspor ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 6 puana çıkardı. Hatayspor ise 57 puanda kaldı. Adanaspor bu galibiyetin ardından küme düşmeyi garantiledi.

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