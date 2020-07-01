01 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Eskişehirspor'un ardından Adanaspor TFF 1. Lig'e veda etti

Adanaspor TFF 1. Lig'e veda etti
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan 'un, 'un lider Hatayspor'u yenmesinin ardından küme düşmesi kesinleşti.

TFF 1. Lig'de 'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Adanaspor, 'un lider Hatayspor'u yenmesinin ardından, küme düşmeyi garantiledi. Boluspor puanını 30'a yükseltti.

Lider Hatayspor deplasmanda yara aldı! haberin devamı

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