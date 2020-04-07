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TFF 1. LİG

Manchester City ve Juventus peşinde!

City ve Juve peşinde!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden 'dan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımın 17’lik Kazak asıllı Türk stoperi Ravil Tagir’i Manchester City ve Juventus’un takip ettiğini açıkladı.

Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle dikkat çeken 'da son gözde Ravil Tagir... Sezon başında A Takım'a çıkan ve formayı kapan 17 yaşındaki stoper şimdiden devleri peşine taktı. Kazak asıllı Türk yıldız adayıyla ilgili konuşan Altınordu Hüseyin Eroğlu, genç oyuncunun Juventus ve Manchester City'nin takibinde olduğunu açıkladı. Tagir'i bu sezon akademiden A Takım'a aldıklarını hatırlatan Eroğlu, "Ravil'e güvendik ve oynattık. Ravil 17 yaşında sahada çok genç görülmesine rağmen istenenleri yapabilen özel bir oyuncu. Kısa sürede Avrupa'da ve dünyada adından söz ettireceğini düşünüyorum. Ravil'i bu sezon Juventus ve M.City izledi. Her maçımızda Avrupa'nın önemli kulüplerinden 3-4 tane scout ekipleri yer alıyor" dedi.
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