07 Nisan 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Manchester City ve Juventus peşinde!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımın 17’lik Kazak asıllı Türk stoperi Ravil Tagir’i Manchester City ve Juventus’un takip ettiğini açıkladı.
Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle dikkat çeken Altınordu'da son gözde Ravil Tagir... Sezon başında A Takım'a çıkan ve formayı kapan 17 yaşındaki stoper şimdiden devleri peşine taktı. Kazak asıllı Türk yıldız adayıyla ilgili konuşan Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncunun Juventus ve Manchester City'nin takibinde olduğunu açıkladı. Tagir'i bu sezon akademiden A Takım'a aldıklarını hatırlatan Eroğlu, "Ravil'e güvendik ve oynattık. Ravil 17 yaşında sahada çok genç görülmesine rağmen istenenleri yapabilen özel bir oyuncu. Kısa sürede Avrupa'da ve dünyada adından söz ettireceğini düşünüyorum. Ravil'i bu sezon Juventus ve M.City izledi. Her maçımızda Avrupa'nın önemli kulüplerinden 3-4 tane scout ekipleri yer alıyor" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...