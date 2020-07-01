01 Temmuz 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

B.B. Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

B.B. Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

'in 31. haftasında Süper Lig planları yapan iki takım karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede , geriye düştüğü karşısında 3 puanı 2-1'lik skorla kazandı.

'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e yükselme planları yapan B.B. Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede B.B. Erzurumspor, Jugurtha Hamroun'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor 55. dakikada eşitliği Sinan Kurt ile sağladı. Golden 5 dakika sonra Volkan Şen galibiyeti belirleyen golü kaydetti. Adana Demirspor bu galibiyet ile puanını 54'e yükseltti. ve 2. sıraya yerleşti.

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