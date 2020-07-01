01 Temmuz 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
B.B. Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Süper Lig planları yapan iki takım karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Adana Demirspor, geriye düştüğü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3 puanı 2-1'lik skorla kazandı.
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e yükselme planları yapan B.B. Erzurumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede B.B. Erzurumspor, Jugurtha Hamroun'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor 55. dakikada eşitliği Sinan Kurt ile sağladı. Golden 5 dakika sonra Volkan Şen galibiyeti belirleyen golü kaydetti. Adana Demirspor bu galibiyet ile puanını 54'e yükseltti. ve 2. sıraya yerleşti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı