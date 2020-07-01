B.B. Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Süper Lig planları yapan iki takım karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Adana Demirspor, geriye düştüğü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 3 puanı 2-1'lik skorla kazandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e yükselme planları yapan B.B. Erzurumspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede B.B. Erzurumspor, Jugurtha Hamroun'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Adana Demirspor 55. dakikada eşitliği Sinan Kurt ile sağladı. Golden 5 dakika sonra Volkan Şen galibiyeti belirleyen golü kaydetti. Adana Demirspor bu galibiyet ile puanını 54'e yükseltti. ve 2. sıraya yerleşti.

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