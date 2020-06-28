TFF 1. Lig: Hatayspor 2-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılan ev sahibi, liderliğini perçinledi.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Hatayspor evinde Balıkesirspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi ekip 52. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Mesut Çaytemel takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Mücadele boyunca baskısını sürdüren Hatayspor'da 90+3'te Mirkan Aydın takımının 2. golünü attı ve skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte 30. hafta itibarıyla ev sahibi ekip 57 puana ulaşırken, en yakın takipçisine 4 puan fark attı ve liderliğini perçinledi.

Konuk ekip Balıkesirspor ise 35 puanda kaldı.

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