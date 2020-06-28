28 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Play-off hedefindeki iki takım arasında uzun süre eşitlik ile giden maç 88. dakikada Bertuğ Bayar'ın attığı gol 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig'de 30. hafta nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Buı akam oynanan - maçında ev sahibi ekip 88. dakikada Bertuğ Bayar'ın attığı gol ile 1-0 galip ayrıldı. Akhisarspor 2 maçlık galibiyet hasretini bu karşılaşma ile noktaladı ve puanını 48'e yükseltti.

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