27 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında 'u konuk etti. Play-off mücadelesi veren Menemenspor kritik maçta Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında 'u konuk etti. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Menemenspor, 64. dakikada Samed Ali ile öne geçti. Maçta üstünlüğünü koruyamayan Menemenspor, 74. dakikada Kidric'in attığı gol ile Boluspor maçından 1 puanla ayrıldı.

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