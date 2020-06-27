Menemenspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Maç öncesi iki takım taraftarları sosyal medya ve arama motorlarında detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor-Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?