Altınordu 1-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. Keçiörengücü karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı. Altınordu bu mağlubiyetle 32 puanla 14. sırada kaldı. Keçiörengücü 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 41'e yükseltti.
TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu ile Keçiörengücü, İzmir'de karşı karşıya geldi. Özellikle son bölümü nefes kesen maçta Keçiörengücü, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Başkent ekibi 45'te Cem Ekinci'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ev sahibi Altınordu bu gole 90+4'te Sinan Osmanoğlu ile yanıt verdi: 1-1. Maç bu skorla bitecek derken, 90+5'te Altınordu savunmasının büyük hatasını affetmeyen Bokila, Keçiörengücü'ne zaferi getirdi: 1-2. Aldığı bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Keçiörengücü, play-off iddiasını son 4 haftaya taşıdı. Altınordu ise 32 puanla 14. sırada kaldı.
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