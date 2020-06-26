26 Haziran 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Altınordu 1-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü deplasmanda güldü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 Giriş Tarihi: 26.06.2020

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında 'nü ağırladı. Keçiörengücü karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı. Altınordu bu mağlubiyetle 32 puanla 14. sırada kaldı. Keçiörengücü 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 41'e yükseltti.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında ile , İzmir'de karşı karşıya geldi. Özellikle son bölümü nefes kesen maçta Keçiörengücü, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Başkent ekibi 45'te Cem Ekinci'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, ev sahibi Altınordu bu gole 90+4'te Sinan Osmanoğlu ile yanıt verdi: 1-1. Maç bu skorla bitecek derken, 90+5'te Altınordu savunmasının büyük hatasını affetmeyen Bokila, Keçiörengücü'ne zaferi getirdi: 1-2. Aldığı bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Keçiörengücü, play-off iddiasını son 4 haftaya taşıdı. Altınordu ise 32 puanla 14. sırada kaldı.

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