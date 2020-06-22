22 Haziran 2020, Pazartesi
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Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de oldukça kritik bir maç futbolseverleri bekliyor. Düşme hattındaki Osmanlıspor ile Adana Demirspor 3 puan için kozlarını paylaşacak. Maç öncesi taraftarlar maçın saati ve yayın tarihi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Adana Demirspor, sahasında düşme hattından kurtulmak isteyen Osmanlıspor'u ağırlıyor. Adana Demirspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alırken, Osmanlıspor, son 5 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. iki takımında 3 puana acil ihtiyacı bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR-OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor-Osmanlıspor maçı bu akşam saat 20:00'da Beinsports Max 1'de canlı yayınlanacak.
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