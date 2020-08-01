TFF 1. Lig kulüplerinden 22 takım çağrısı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ve İstanbulspor, yaptıkları açıklamada gelecek sezon 21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in Adana Demirspor ile 22 takımla yükseltilmesini talep ederek Adana ekibine destek oldular. Öte yandan Beşiktaş'tan Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz da sosyal medya hesabından Adana Demirspor'a destek verdi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Süper Lig'e çıkma şansını play-off final müsabakasında Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybeden Adana Demirspor'un taraftarları Süper Lig'in 22 takım olmasını istiyor. Sosyal medyada 'Demirsporsüperlige' başlığıyla etiket oluşturan taraftarlar Twitter'da 12 bin twit ile birinci gündem olurken TFF'den çıkacak kararı beklemeye başladı.

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e doğrudan çıktı. Ligde 71 gol ile en çok gol atan takım olan Adana Demirspor ise 3. olarak play-off oynadı. Geçen gün Ankara'da oynanan play-off finalinde ise mavi-lacivertli ekip İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybetti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'e son çıkan takım Fatih Karagümrük oldu.

Ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte 21 takımın karşılaşacağı ve her hafta 1 takımın pas geçileceği Süper Lig için bazı kulüpler Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilip TFF'ye '22 takımlı lig' başvurusunda bulundu. Federasyonun ise bayramdan sonra toplanıp konuyu görüşeceği öğrenildi.

Bunu üzerine çok sayıda taraftar ve kulüp Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilmesi için 'Demirsporsüperlige' başlığı açtı. Şimdiye kadar 12 bin twit atılan başlık Twitter'ın birinci sıra gündemi haline geldi.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN DESTEK

Öte yandan 'Demirsporsüperlige' başlığına TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor, "21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2. Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1.Lig'e yükseltilmesini talep ediyoruz" açıklamasıyla destek oldu.

Boluspor ise, "TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak alınan ortak karar neticesinde; '21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesi' düşüncesinde hemfikir olunmuştur" açıklamasını yaptı.

BURAK YILMAZ DA DESTEK VERDİ

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Adana Demirspor logosu paylaşarak destek verdi.





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