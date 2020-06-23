23 Haziran 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Giresunspor 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1.Lig'de 21.hafta oynanması gereken ancak hava koşulları nedeniyle ertelenen Giresunspor-İstanbulspor maçı tamamlandı. İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü olduğu maç 34. dakikada ertelenmişti. Giresunspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Golleri Mehmet Taş ve Özgürcan Özcan kaydetti. İşte detaylar...
TFF 1'inci Lig'de hava koşullarının elverişsizliği sebebiyle 8 Şubat'ta 34'üncü dakikada ertelenen maçta Giresunspor, İstanbulspor'u 2-1 yendi. Maç 34. dakikadan İstanbulspor'un kullandığı taç ile başladı. Maçın 51. dakikasında Mehmet Taş skoru eşitleyen golü kaydetti. Giresunspor'un galibiyetini tescilleyen golü 75. dakikada Özgürcan Özcan kaydetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı