23 Haziran 2020, Salı

TFF 1. LİG

Giresunspor 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Giresunspor 2-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

TFF 1.Lig'de 21.hafta oynanması gereken ancak hava koşulları nedeniyle ertelenen - maçı tamamlandı. İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü olduğu maç 34. dakikada ertelenmişti. Giresunspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Golleri ve kaydetti. İşte detaylar...

TFF 1'inci Lig'de hava koşullarının elverişsizliği sebebiyle 8 Şubat'ta 34'üncü dakikada ertelenen maçta , 'u 2-1 yendi. Maç 34. dakikadan İstanbulspor'un kullandığı taç ile başladı. Maçın 51. dakikasında skoru eşitleyen golü kaydetti. Giresunspor'un galibiyetini tescilleyen golü 75. dakikada kaydetti.

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