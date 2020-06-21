Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası yeniden başlayan TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor maç öncesi yaptırdığı testlerin sonucunu açıkladı. Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanın corona virüsü tespit edildi. Herkesin kafasında yeni bir soru işareti oluştu. Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mı? TFF'nin talimatnamesi ne diyor? İşte detayları...