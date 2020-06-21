21 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig yeniden başladı. kendi sahasında ile oynayacak. Maç öncesi yapılan testlerde Akhisarspor'da Yılvaz Vural dahil 12 kişinin testleri pozitif çıktı. Ancak kurala göre maç oynanacak. Peki, Altay-Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig'de 93 gün sonra ligler yeniden başladı. deplasmanına gidecek olan maç öncesi yapılan corona virüsü testlerini açıkladı. Akhisarspor'da, 67 yaşındaki teknik direktör , teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 12 isimde corona virüsü salgınına rastlandı. Kurallara gereği maç bu akşam oynanacak.

ALTAY-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay ile Akhisarspor arasında oynanacak maç bu akşam 20:00'da Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mı? haberin devamı

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