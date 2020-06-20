TFF 1. Lig: BB Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren BB Erzurumspor, sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup ederek lider Hatayspor'u takibini sürdürdü.

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısında Pote ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. B.B Erzurumspor, 90+3'üncü dakikada Batuhan Artarslan'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.





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