20 Haziran 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Erzurumspor son nefeste
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 29. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren BB , sahasında 'u 1-0 mağlup ederek lider Hatayspor'u takibini sürdürdü.

TFF 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Büyükşehir Belediye , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin ilk yarısında Pote ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. B.B Erzurumspor, 90+3'üncü dakikada Batuhan Artarslan'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.


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