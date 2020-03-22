22 Mart 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor’da Vural’dan 65 yaş önlemi

Yılmaz Vural yaşa takıldı! Tesislerde...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Dünyayı tehdit eden salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün izin yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak 1. Lig ekibi Akhisarspor’da ’nın yayınladığı 65 yaş genelgesine takılan teknik direktör , tesislere karargah kurdu.

'nın dün akşam yayınladığı genelgeyle risk grubundaki 65 yaş üstündeki vatandaşların ikinci bir karara kadar seyahat etmeleri kısıtlanıp sokağa çıkmaları yasaklanırken, 67 yaşındaki Vural da kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kampa girdi.

Takıma verilen izinde İstanbul'a giden tecrübeli teknik adam, henüz yasak kararı alınmadan ailesini Akhisar'a getirdi. Tesislere kapanan Vural, dışarı çıkmayıp dış dünyayla irtibatını kesecek. Vural tesiste antrenmanlarda ise takımla birlikte olacak. , "Sınırlama var. Yalnız geçerli bir nedeni olan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkacak. Ben bu süreçte kulüpte olacağım. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız sokaktan, kalabalık alanlardan uzak durmalı" açıklamasını yaptı.

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