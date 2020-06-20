93 gün sonra yeniden başlayan TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Balıkesirspor sahasında Menemenspor'u ağırlıyor. Daha önce oynanan 5 maçte 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik elde edildi. Maç öncesi taraftarlar detaylı araştırma yapıyor ve maçın tarihini, saatini, yayıncısını merak ediyorlar. Peki, Balıkesirspor-Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından TFF 1. Lig'de maçlar başladı. Ligin 29. haftasında 35'er puanlı iki takımın karşılaşması Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak. Taraflar arasında daha önce oynanan beş maçta takımlar ikişer galibiyet alırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı.

BALIKESİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Balıkesirspor: Vukovic, Cenk, Sezer, Batuhan, Berat, Mrsic, Serdar, Malle, Kethevoama, Anıl Başaran, Otoo.

Menemenspor: Selmani, Rıdvan, Trtovac, Domgjonas, Ercan, Taşkın, Murat Eldemir, Mustafa, Sikiru, Mehmet, Samed Ali

BALIKESİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor-Menemenspor maçı bu akşam saat 20:00'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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