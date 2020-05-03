03 Mayıs 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Oynanmasını istiyoruz

Oynanmasını istiyoruz
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Bursa Başkanı Mestan: Bilim Kurulu’nun tavsiyesine uyarak müsabakalarını oynamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Başkanı , 1. Lig'de kalan müsabakaların oynatılması gerektiği söyledi. Her anlamda tarihi bir dönem yaşadıklarını dile getiren Mestan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkede sürecin iyi yönetildiğini belirtti. Mestan, "Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları, uyulması ve dikkat edilmesi gereken unsurlarla beraber, güvenli bir şekilde müsabakalarını oynamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sezon başında hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak için kurduğumuz iddialı kadromuzla, kalan 6 maçımızı kazanıp ait olduğumuz Süper Lig'e dönmeyi hedefliyoruz" dedi.
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