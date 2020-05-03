03 Mayıs 2020, Pazar
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8 takım play-off eşiğinde
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kalan 6 haftada 7-8 takımın play-off şansı olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımların hepsi bir şeyin içinde 40 puanlı Ümraniyespor'dan aşağısı puan alamazsa küme düşebilir. 7-8 takımın da play-off şansı var." dedi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kalan 6 haftada 7-8 takımın play-off şansı olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımların hepsi bir şeyin içinde 40 puanlı Ümraniyespor'dan aşağısı puan alamazsa küme düşebilir. 7-8 takımın da play-off şansı var. Başladığı andan itibaren herkes 6 tane final maçına çıkacak" ifadelerini kullandı. Koronavirüsün futbol üzerindeki etkileriyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı oyuncuların psikolojik olarak hazırlanmalarının zor olduğunu belirtti. 45 puanlı 5. sıradaki Akhisarspor'la 2. basamaktaki Erzurumspor'un arasında sadece 2 puan, lider Hatay arasında ise 8 puan fark var.
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