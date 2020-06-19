İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını ardından TFF 1. Lig yeniden başlıyor. Bu akşam oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayan TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, İstanbulspor deplasmanına konuk oluyor. Peki, İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek. İstanbulspor, 1 maç eksiği ile geride kalan 27 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alırken, Hatayspor ise 28 hafta sonunda topladığı 53 puanla zirveye yerleşti.
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İstanbulspor-Hatayspor maçı bu akşam saat 20:00'da beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroda yer almayacağı bildirildi.
İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Oğuzhan, Zafer, Issah, Onur, Duhan, Kağan, Emir, Ali
Hatayspor: Akın, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut, Aabid, Buğra, Alican, Selim, Caner, Mirkan
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