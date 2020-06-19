19 Haziran 2020, Cuma

TFF 1. LİG

İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İstanbulspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 Giriş Tarihi: 19.06.2020

Corona virüsü salgını ardından yeniden başlıyor. Bu akşam oynanacak olan 2 karşılaşma ile başlayan TFF 1. Lig'de lider , deplasmanına konuk oluyor. Peki, İstanbulspor - Hatayspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Necmi Kadıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadeleyi hakem Alper Çetin yönetecek. İstanbulspor, 1 maç eksiği ile geride kalan 27 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alırken, Hatayspor ise 28 hafta sonunda topladığı 53 puanla zirveye yerleşti.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Hatayspor maçı bu akşam saat 20:00'da beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor'da Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroda yer almayacağı bildirildi.

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Oğuzhan, Zafer, Issah, Onur, Duhan, Kağan, Emir, Ali

Hatayspor: Akın, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut, Aabid, Buğra, Alican, Selim, Caner, Mirkan

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