Gollerle döneceğim

Erzurumspor'un klas golcüsü Mickael Pote, takımı Süper Lig'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemediğini söyledi.

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klas golcüsü Mickael Pote, takımı Süper Lig'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemediğini söyledi. 35 yaşındaki santrfor, "Çok iyi durumdayken araya girdik. Taraftarlara söz veriyorum ligler başladığında onları gollerimle sevindireceğim" şeklinde konuştu. Pote'nin bu sezon Erzurum'da 26 maçta 9 golü var.