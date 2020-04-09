09 Nisan 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Gollerle döneceğim

Gollerle döneceğim
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

Erzurumspor'un klas golcüsü Mickael Pote, takımı Süper Lig'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemediğini söyledi.

Erzurumspor'un klas golcüsü Mickael Pote, takımı Süper Lig'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemediğini söyledi. 35 yaşındaki santrfor, "Çok iyi durumdayken araya girdik. Taraftarlara söz veriyorum ligler başladığında onları gollerimle sevindireceğim" şeklinde konuştu. Pote'nin bu sezon Erzurum'da 26 maçta 9 golü var.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Evler tribüne döndü Evler tribüne döndü
Akhisarspor 50 yaşında Akhisarspor 50 yaşında
Süper Lig devleri o futbolcunun peşine düştü! TFF 1. Lig'den... Süper Lig devleri o futbolcunun peşine düştü! TFF 1. Lig'den...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör