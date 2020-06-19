TFF 1. Lig'de heyecan başlıyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının vurduğu TFF 1. Lig, 3 aylık aranın ardından bugün start veriyor. Saat 20.00’de lider Hatay, İstanbulspor’a konuk oluyor. Giresun ise Adanaspor’u ağırlıyor.

Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig kaldığı yerden bugün başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle üç ay tatil edilen lig bugün yapılacak iki maçla kaldığı yerden devam edecek. Ligin 29. haftasında bugün lider Hatayspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak maçı Alper Çetin yönetecek. Diğer maçta ise Giresunspor, Atatürk Stadyumu'nda ateş hattındaki Adanaspor'u ağırlayacak. Maçın hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

296 KİŞİ STADDA OLACAK

Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynanacak. Seyircisiz karşılaşmalarda futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. Ligde statü değişmedi. TFF 1. Lig'i ilk iki sırada bitiren takımlar Süper Lig'e direkt yükselecek. 3, 4, 5 ve 6. basamaktaki ekipler ise play-off'a katılacak. Ligi son üç sırada tamamlayan ekipler ise 2. Lig'e eleme oynamadan düşecek. Maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı 3 seferde olmak şartıyla kullanılacak.

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