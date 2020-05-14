14 Mayıs 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Erzurumspor'dan corona virüsü açıklaması! "12 kişinin testi..."

Erzurumspor'dan corona virüsü açıklaması! 12 kişinin testi...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 Giriş Tarihi: 14.05.2020

Son dakika corona virüsü gelişmesi... 1. lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye 'da, dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığı açıklandı.

BB Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BİLGİLENDİRME:
Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir."

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