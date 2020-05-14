14 Mayıs 2020, Perşembe
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"BİLGİLENDİRME:
Erzurumspor'dan corona virüsü açıklaması! "12 kişinin testi..."
Son dakika corona virüsü gelişmesi... TFF 1. lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığı açıklandı.
BB Erzurumspor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"BİLGİLENDİRME:
Kulübümüzde dün yapılan testlerde durumu şüpheli olan 12 kişinin yeniden yapılan testleri negatif çıkmıştır. Bugünden itibaren 14 gün karantina süreçleri olacak ve durumları takip edilecektir."
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