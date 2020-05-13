13 Mayıs 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Şifo iddialı

Şifo iddialı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

1. Lig'de ikinci sırada şampiyonluk yarışı yapan Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, iddialı konuştu.

1. Lig'de ikinci sırada şampiyonluk yarışı yapan Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, iddialı konuştu. Şifo Mehmet, "Takımın bulunduğu konumu koruyup tekrar Süper Lig'e çıkmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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