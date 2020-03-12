12 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
4x4 Akhisar
Giriş Tarihi: 12.03.2020
Yılmaz Vural ile şaha kalkan yeşil-siyahlılar, TFF 1. Lig’de ilk iki yarışında olduğu Adana Demir’i; Cikalleshi, Onur ve Bjarnason’un golleriyle yendi.
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor, Adana Demir'i deplasmanda 2-1 yendi. İlk iki sıradaki Hatay ve Erzurum'un yenildiği haftada galibiyet parolasıyla sahaya çıkan iki takımdan gülen taraf konuk ekip oldu. Akhisar, 28'de Cikalleshi ile 1-0 öne geçti. Demir, bu gole 48'te Volkan Şen ile yanıt verdi. Akigo, 54'te Onur ve 88'de Bjarnason ile skoru 3-1'e getirdi. 90'da Mehmet Akyüz'ün golü Demir'e yetmedi. Akhisar üst üste 4. galibiyetini aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...