11 Mayıs 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Kar altında start

Kar altında start
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Corona virüsü nedeniyle 50 gündür çalışmalarını evde sürdüren BB Erzurumspor, kar yağışı altında topbaşı yaptı.

Corona virüsü nedeniyle 50 gündür çalışmalarını evde sürdüren BB Erzurumspor, kar yağışı altında topbaşı yaptı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gruplar halinde saha çalışmasına başlayan Dadaş'ın, yoğun kar yağışı altındaki antrenmanı yaklaşık 2 saat sürdü.
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