02 Mayıs 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor antrenmanlara tekrar başladı

TFF 1. Lig ekibi çalışmalara başladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında, ülkemizde tüm spor faaliyetleri ertelenmişti. 1. Lig ekiplerinden , antrenmanlara tekrar başladı.

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan ve katılmadı.

Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.

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