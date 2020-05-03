03 Mayıs 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adana Demir sahaya indi

Adana Demir sahaya indi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

'da, antrenmanlar başladı. Futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak çalıştı.

Adana Demirspor'da, antrenmanlar başladı. Futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak çalıştı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı. Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.
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