Adana Demir sahaya indi

Adana Demirspor'da, antrenmanlar başladı. Futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak çalıştı.

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AdanaDemirspor'da, antrenmanlar başladı. Futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak çalıştı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı. Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.