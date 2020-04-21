21 Nisan 2020, Salı

TFF 1. LİG

Eskişehirsporlu Kaan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Kaan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen ve geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren 20 yaşındaki futbolcu , kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

'un altyapısında yetişen profesyonel oyuncu (20) dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı araç, dün gece saatlerinde istikametinden Eskişehir'e doğru gelirken, Ahmet Kanatlı Lisesi karşısında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan yetenekli genç oyuncu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirspor oyuncusu Öztürk'ün cenazesi önce baba evine getirildi. Daha sonra Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii'ne getirilen Kaan Öztürk'ün cenazesi, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına baba Can Öztürk'ün yanı sıra bir çok futbolcu arkadaşı, Kaan Öztürk'ün akrabaları ve sevenleri katıldı. Anne Zehra Öztürk ve ablası Melike Öztürk ise baba evinde taziyeleri kabul etti. Genç oyuncunun cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedilmek üzere götürüldü.


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