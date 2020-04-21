21 Nisan 2020, Salı

TFF 1. LİG

Son dakika: Eskişehirsporlu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un genç futbolcusu yaşamını yitirdi
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

1. Lig ekiplerinden 'un 20 yaşındaki oyuncusu , geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Kırmızı-siyahlı kulüp de genç oyuncu için taziye mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."


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