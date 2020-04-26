‘İyi hazırlanan 6 maçı götürür’

Adana Demirspor'un tecrübeli yıldızı Erkan Zengin, 2 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Kimseyi favori görmüyorum, burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür. Ama ben, Adana Demirspor ile Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Adana Demirspor'un tecrübeli yıldızı Erkan Zengin, 2 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Kimseyi favori görmüyorum, burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür. Ama ben, Adana Demirspor ile Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

DİĞER