26 Nisan 2020, Pazar

TFF 1. LİG

‘İyi hazırlanan 6 maçı götürür’

‘İyi hazırlanan 6 maçı götürür’
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Adana Demirspor'un tecrübeli yıldızı , 2 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Kimseyi favori görmüyorum, burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür. Ama ben, ile Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

'un tecrübeli yıldızı , 2 aydır futboldan uzak kaldıklarını belirterek, "Kimseyi favori görmüyorum, burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür. Ama ben, Adana Demirspor ile Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

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