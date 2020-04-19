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TFF 1. LİG

Uğur yeni bir sayfa açtı

Uğur yeni bir sayfa açtı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Akhisar'ın oyuncusu Kuru, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı. Son 7 maçın tamamında sahaya 11'de çıkan Uğur, Cocalic ile birlikte stoperde görev yaptı ve 1 gol attı.

Akhisar'ın oyuncusu Kuru, Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı. Son 7 maçın tamamında sahaya 11'de çıkan Uğur, Cocalic ile birlikte stoperde görev yaptı ve 1 gol attı.
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