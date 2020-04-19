19 Nisan 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Seydi Konya’ya göz kırptı

Seydi Konya’ya göz kırptı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

1922 'un genç stoperi Seydi Karasoy, Konya teknik heyetinin dikkatini çekti. Altınordu çıkışlı olan 22 yaşındaki savunmacının bir süre takip edileceği ve performansa göre Konya A Takımı'na kazandırılacağı ifade edildi.

1922 'un genç stoperi Seydi Karasoy, Konya teknik heyetinin dikkatini çekti. Altınordu çıkışlı olan 22 yaşındaki savunmacının bir süre takip edileceği ve performansa göre Konya A Takımı'na kazandırılacağı ifade edildi. Bu sezon 28 maça çıkan 1.90'lık stoper, 2 kez ağları sarstı.
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